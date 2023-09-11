Песков заявил, что встреча Путина с Ким Чен Ыном состоится на днях

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Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в ближайшие дни. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

Он уточнил, что визит будет полноформатный. Сначала проведут переговоры двух делегаций, затем при необходимости лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет. Помимо этого, запланирован официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи.

Главной темой переговоров, уточнил Песков, станут отношения между Пхеньяном и Москвой.

Ранее в Кремле сообщили, что председатель госсовета КНДР в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Отмечалось, что Ким Чен Ын прибудет в страну по приглашению российского президента.

Между тем южнокорейский телеканал YTN заявлял 11 сентября, что глава КНДР якобы уже выехал на поезде в РФ. По данным телеканала, встреча двух лидеров состоится 13 сентября вне формата ВЭФ.

Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Россию – Кремль