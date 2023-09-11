На ВЭФ оценили экономические отношения РФ и АСЕАН

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Деловые представители РФ должны осознать огромный потенциал развития экономических отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который есть у Москвы в этом регионе. Об этом сообщил News.ru председатель делового совета "Россия – АСЕАН" Иван Поляков в кулуарах ВЭФ-2023.

По его словам, уровень торговли между партнерами за последние годы можно увеличить с нынешних 20 до 100 миллиардов долларов в год.

"Конечно же, 20 миллиардов долларов в год является маленькой цифрой в масштабах торговли региона. По нашим оценкам, российский бизнес может претендовать и говорить о том, чтобы вывести уровень наших отношений на величину как минимум 100 миллиардов долларов в год", – заявил он.

Также эксперт отметил, что 100 миллиардов долларов в год – не предел для отношений России и АСЕАН, так как "потенциал очень большой".

Кроме того, председатель делового совета назвал пять областей для взаимовыгодного сотрудничества, в которые включил сферы энергетики, продовольствия, образования, здравоохранения и вопросы развития цифровых технологий. По его словам, работа именно в этих направлениях поможет увеличить объем взаимоотношений до 100 миллиардов долларов в год.

Ранее Владимир Путин во время видеообращения к участникам Делового форума БРИКС сообщил, что экономика стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по паритету покупательной способности обходит страны Группы семи (G7).

Кроме того, российский лидер пригласил бизнес стран БРИКС к участию в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

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