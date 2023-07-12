11:54Политика
Саудовская Аравия присоединилась к основополагающему документу АСЕАН – МИД
Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI
Саудовская Аравия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны. Соответствующий документ подписал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Церемония проходила в Джакарте, где также присутствовала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Отмечается, что указанный Договор является основополагающим документом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Его подписали в 1976 году страны – члены АСЕАН с целью установить кодекс поведения, продвигать вечный мир, дружбу и сотрудничество на основе взаимного уважения, невмешательства в дела друг друга и мирного решения конфликтов.
Ранее Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), решение было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии.
Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае, изначально организация состояла из шести стран, среди них – Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Позже к ШОС присоединились Индия и Пакистан.
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