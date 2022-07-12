Песков оценил идею экс-президента Польши сократить население России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости сократить население России до 50 миллионов человек не могут повлиять на суверенитет страны.
"Нет, не способны", – цитирует его РИА Новости.
Ранее Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. По его словам, только так может быть обеспечена мировая безопасность нынешней России.
До этого кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат объяснил свой давний призыв выслать всех россиян из страны. Свое заявление он сделал сразу после начала российской спецоперации на Украине.
Тогда он сказал о необходимости выслать из Великобритании всех российских граждан. Теперь же Тугендхат, претендуя на высокий пост, говорит, что настаивал на высылке сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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