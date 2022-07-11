В Госдуме оценили идею экс-президента Польши сократить население РФ до 50 млн

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман назвал предложение бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости сократить население России до 50 миллионов человек провальным.

"Да, к сожалению, Россия не один раз распадалась, но, я думаю, как и в прошлые разы, достаточно скоро воссоединится. Собственно, этот процесс уже идет. Понятно, что ликвидация террористической организации "Украина" закончится именно воссоединением и не только Украины, а всей России, всего, что во время моей молодости называлось СССР", – сказал он в беседе с News.ru.

При этом он добавил, что идея польского экс-президента заключалась не в уничтожении россиян, а в их разделении, чтобы в каждой части страны было менее 50 миллионов.

Ранее Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. По его словам, только так может быть обеспечена мировая безопасность нынешней России.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Том Тугендхат объяснил свой давний призыв выслать всех россиян из страны. Свое заявление он сделал сразу после начала российской спецоперации на Украине.

Тогда он сказал о необходимости выслать из Великобритании всех российских граждан. Теперь же Тугендхат, претендуя на высокий пост, говорит, что настаивал на высылке сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан, чтобы обеспечить безопасность Соединенного Королевства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.