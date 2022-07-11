Захарова сравнила экс-президента Польши Валенса с Чикатило

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего президента Польши Леха Валенсы о необходимости сократить население РФ до 50 миллионов человек.

"Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо "расчленить". Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Лех Валенса заявил, что Россию нужно расчленить, а численность ее населения снизить до 50 миллионов человек. По его словам, только так может быть обеспечена мировая безопасность нынешней России.

Предложение Валенса также прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он назвал данную инициативу провальной. При этом он добавил, что идея польского экс-президента заключалась не в уничтожении россиян, а в их разделении, чтобы в каждой части страны было менее 50 миллионов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.