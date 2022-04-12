Путин заявил, что не нуждается в генеральских званиях

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Владимир Путин заявил, что ему не нужны генеральские звания.

"Я, как вы знаете, генеральских званий не имею, чинов, но верно служу народу", – сказал он по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Во вторник президент РФ прибыл в Благовещенск в Амурской области, где провел переговоры с белорусским лидером. Главы двух государств обсудили развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и совместное противодействие санкциям Запада. Кроме того, они осмотрели ход строительства космодрома Восточный и пообщались с его работниками.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что Белоруссия будет рядом с Россией при любых обстоятельствах. Он озвучил намерение укреплять единство двух народов, отметив, что те имеют общее отечество, несмотря на то что живут в разных странах.

