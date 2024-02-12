Песков не стал комментировать обыски в главном офисе Росавиации в Москве

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Кремль не имеет права комментировать ситуацию с обысками в центральном офисе Росавиации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого СМИ со ссылкой на источник сообщили, что ФБС организовала в офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве обыски. Причиной якобы стал незаконный вывод из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

По данным издания, по факту произошедшего возбудили два уголовных дела – о халатности и превышении должностных полномочий. Один из источников СМИ заявил, что три вертолета Ми-8 принимали участие в СВО на стороне Украины, а самолеты Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, скрывая информацию о своих перемещениях.

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", – ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию.

В сентябре 2023 года власти РФ отстранили от должности главу Росавиации Александра Нерадько. Он возглавлял ведомство с 2009 года. На место Нерадько назначили Дмитрия Ядрова.

