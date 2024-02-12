В Росавиации прошли обыски из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов

Фото: 123RF/grigorenko

ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".

Согласно данным источников, обыски были проведены 7 февраля в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.

В отношении нескольких сотрудников Росавиации ФСБ возбудила два уголовных дела – о халатности и превышении должностных полномочий. Они подозреваются в том, что после начала спецоперации незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов.

Сотрудники ФСБ и МВД в ходе обысков изъяли документы в кабинетах двух исполняющий обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

Минтранс в июле прошлого года провел проверку деятельности Росавиации по государственной регистрации гражданских воздушных судов и обнаружил многочисленные нарушения, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Один из источников газеты, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что некоторые из незаконно вывезенных и снятых с регистрации бортов впоследствии использовались для содействия Украине в ходе спецоперации. По его словам, три вертолета Ми-8 принимали участие в СВО на стороне Украины, а самолеты Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками, скрывая информацию о своих перемещениях.

По данным Росавиации, с начала 2022 года по июнь 2023 года из Госреестра гражданских воздушных судов РФ было исключено 43 борта в связи с их продажей за рубеж. Среди них числятся два самолета Ил-76 и шесть вертолетов Ми-8.

Источники газеты заявляют, что эта история стала основной причиной для отставки руководителя Росавиации Александра Нерадько в сентябре 2023 года и не исключают того, что он может стать одним из фигурантов этого уголовного дела.

15 сентября прошлого года Нерадько, возглавлявший Росавиацию с 2009 года, был освобожден от должности. Михаил Мишустин назначил главой ведомства Дмитрия Ядрова.

До этого стало известно, что в Дорогомиловский районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки.

