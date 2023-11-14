В правительстве Самарской области прошли обыски

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Сотрудники полиции пришли с обысками в здание правительства Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Следственные мероприятия, по информации агентства, связаны с делом о превышении должностных полномочий.

До этого появилась информация, что сотрудники полиции пришли к бывшему вице-губернатору и главе правительства Самарской области Виктору Кудряшову, а также в министерство строительства региона. Однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В свою очередь, пресс-служба правительства региона отметила, что Кудряшов ушел со своей должности по состоянию здоровья. Там добавили, что он принял такое решение месяц назад.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал до 2 января 2024 года замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о двух особо крупных взятках и превышении полномочий. По материалам дела, мужчина может оказаться виновным в получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

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