Трамп объяснил высказывание о "странах-гадюшниках"

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Президент США Дональд Трамп признал жесткость своих слов об иммигрантах из Гаити и Африки, планирующих перебраться в Штаты.

"Слова, которые я сказал на заседании... были жесткими... Но что было по-настоящему жестким, так это сделанное предложение", – написал он в микроблоге в Twitter. Речь идет о предложении, представленном ему по DACA (Отстроченные меры в отношении детей-иммигрантов). По словам Трампа, это "большой шаг назад".

Он заметил, что цепная миграция и программа розыгрыша виз причинили вред. США вынуждены принимать множество людей из стран с высоким уровнем преступности, добавил президент.

Трамп заявил о желании создать меритократическую иммиграционную систему, которая подразумевает въезд наиболее способных граждан. Президент США полагает, что они поднимут страну на новый уровень. Кроме того, он подчеркнул, что хочет обеспечить безопасность для граждан Штатов и остановить масштабный поток наркотиков. Помимо этого, Трамп желает финансировать американскую армию, а не лишать ее финансирования, как это делают демократы.

Ранее сообщалось, что Трамп при обсуждении проекта иммиграционного соглашения в Белом доме высказал недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и из "любой дыры в Африке". Он отметил, что вместо них можно было бы принять граждан из других стран. В пример Трамп привел Норвегию.

После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены обвинили Трампа в расизме. Критические замечания высказали ООН, Африканский союз, правительство Гаити.

В Белом доме не отрицали жестокости высказываний главы государства. Но они пояснили, что Трамп борется за интересы своего народа.