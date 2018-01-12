Трамп грубо высказался в адрес мигрантов

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Президент США Дональд Трамп сделал грубое заявление в адрес мигрантов во время встречи с конгрессменами.

Сенаторы предложили американскому лидеру новое соглашение относительно приезжих из африканских стран, а также Сальвадора и Гаити. На что Трамп категорично заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр", сообщают "Аргументы недели".

При этом президент добавил, что США должны впускать приезжих из совершенно других стран, и привел в пример Норвегию.

Отмечается, что в Белом доме не отрицали жестокости высказываний главы государства, но пояснили, что Трамп борется за интересы своего народа.

Ранее президент США объяснил, почему отменил свой визит в Великобританию.