Трамп грубо высказался в адрес мигрантов

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Президент США Дональд Трамп сделал грубое заявление в адрес мигрантов во время встречи с конгрессменами.
Сенаторы предложили американскому лидеру новое соглашение относительно приезжих из африканских стран, а также Сальвадора и Гаити. На что Трамп категорично заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр", сообщают "Аргументы недели".
При этом президент добавил, что США должны впускать приезжих из совершенно других стран, и привел в пример Норвегию.
Отмечается, что в Белом доме не отрицали жестокости высказываний главы государства, но пояснили, что Трамп борется за интересы своего народа.
Ранее президент США объяснил, почему отменил свой визит в Великобританию.