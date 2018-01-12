Дональд Трамп объяснил отмену своего визита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему решил не ехать в Великобританию в феврале, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Американский лидер заявил, что не собирается открывать новое посольство в Лондоне. "Я не большой поклонник администрации Обамы, продавшей, возможно, лучшее место в Лондоне за "арахис", только чтобы построить новое в отдаленном месте за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка", – заявил Трамп в своем Twitter.

Новое здание американского посольства в Лондоне считается самым дорогим в мире. Оно находится на юге города, а старое находилось на Гросвенор-сквер в самом центре.