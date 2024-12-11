Песков заявил об отсутствии конкретных планов по визиту Путина в Турцию

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Никаких конкретных планов по визиту Владимира Путина в Турцию сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что диалог актуален и Москва поддерживает контакты с Анкарой.

В ноябре Путин провел с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонный разговор. Лидеры стран обсудили повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, в рамках разговора президенты затронули ряд международных тем.

Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что визит Путина в Турцию готовится давно, его ожидают и Москва, и Анкара.