Песков сообщил, что Путин пока не планирует контактировать с Трампом

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Владимир Путин пока не планирует контактировать с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее официальный представитель Кремля предположил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до инаугурации нового главы США.

Накануне издание The Washington Post писало, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине.

По данным газеты, республиканец призвал российского президента не идти на эскалацию конфликта и напомнил о "значительном военном присутствии США в Европе". Трамп также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Путиным для обсуждения скорейшего урегулирования конфликта.

Однако спустя время Песков опроверг информацию о звонке между лидерами. Появившиеся сообщения он назвал наиболее наглядным примером качества той информации, которая сейчас публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.