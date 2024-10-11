Песков заявил, что российская модель отношений со странами отличается от западной

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Россия предлагает модель отношений между странами, основанную на равноправии, что коренным образом отличается от западной модели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что перед саммитом БРИКС лидеров попытаются отговорить от участия в нем, однако страны заинтересованы в той модели отношений, которую предлагает Россия.

"Это (попытки. – Прим. ред.) однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление, с тем чтобы помешать развитию отношений с нашей страной", – подчеркнул пресс-секретарь.

Приглашения на участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября, направлены в адрес 38 стран мира, 32 уже приняли их. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

При этом список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.

Формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, а также Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.