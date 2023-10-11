Путин заявил, что поставка топлива российским потребителям должна быть в приоритете

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Задача по обеспечению топливом российских потребителей должна оставаться приоритетной, отметил Владимир Путин. Об этом глава государства сказал во время своего выступления на заседании РЭН.

"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний – в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям", – подчеркнул он.

В конце сентября в РФ ввели временный запрет на экспорт нефтепродуктов. Предполагалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива в другие государства позволит обеспечить необходимым количеством нефтепродуктов отечественный рынок, тем самым снизив цены.

6 октября в качестве одной из мер для стабилизации внутреннего рынка топлива кабмин одобрил трубопроводный экспорт дизельного топлива для ряда производителей. Экспортеров обязали следовать условию, при котором объем поставляемого ими топлива должен составлять не менее 50% от всего произведенного.

В свою очередь, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин уточнил, что снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов из России может произойти лишь при условии полного насыщения внутреннего рынка.



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