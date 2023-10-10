Экономист рассказал, как формируется цена на бензин

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На увеличение стоимости бензина в РФ влияют мировые цены на нефть, издержки ее добычи и переработки, а также ряд других факторов. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил экономист и независимый эксперт Константин Церазов.

Он считает, что наибольшую долю в цене топлива составляют постоянно повышающиеся налоги и акцизы, отсюда и идет подорожание бензина. Кроме того, ослабление рубля увеличивает разрыв между ценами в России и других странах, уверен эксперт.

Экономист уточнил, что налоги на добычу привязаны к мировым ценам на нефть и курсу рубля к доллару. Рост первого показателя и снижение второго увеличивает себестоимость производства бензина и приводит к росту цен, отметил Церазов.

Как рассказал эксперт, чтобы сдержать цены, правительство применяет демпферный механизм – выплачивает компенсации производителям, дабы стимулировать их поставлять топливо на внутренний рынок, а не экспортировать за рубеж.

Однако, по словам Церазова, с 1 сентября выплаты по демпферу – по бензину и дизельному топливу – были снижены в два раза, и новый размер выплат уже мог не покрывать разницы между внутренними и экспортными ценами на бензин.

Затем ряд мер скорректировали после улучшения ситуации на внутреннем рынке. Например, восстановили топливный демпфер с 1 октября и частично сняли запрет на экспорт дизеля, добавил экономист.

В заключение Церазов сказал, что введенные ранее ограничения остановили рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Нынешняя политика, по его мнению, и дальше будет способствовать стабилизации ситуации, а после снятия ограничений динамика цен может во многом определяться динамикой рубля.

В конце сентября в РФ временно запретили экспорт нефтепродуктов. Ожидалось, что отказ от поставок бензина и дизельного топлива за рубеж обеспечит нужным количеством топлива российский рынок, тем самым снизив цены.

Правительство РФ частично сняло запрет на экспорт дизеля