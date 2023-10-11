Песков заявил, что важно остановить войну в Израиле

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На данный момент сложно и вряд ли возможно говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта, главное сейчас – остановить войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжает контакты как с израильской стороной, так и с палестинской администрацией. По его мнению, сейчас можно будет приветствовать любые усилия, которые помогут прекратить войну, от кого бы эта инициатива ни исходила.

Песков добавил, что россиянам в Израиле и Палестине необходимо инициативно самим выходить на дипломатов РФ и сообщать о себе.

Также, по мнению представителя Кремля, нужно остановить террористические вылазки в зоне конфликта и непропорциональное использование силы. Кроме того, необходимо обеспечить минимальные потребности населения в Газе.

Песков отметил, что район полностью закрыт, там не хватает медикаментов, мест в госпиталях и самих госпиталей. Это, уточнил он, уже сейчас приводит к серьезным гуманитарным проблемам.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа