Песков сообщил, что Россия сохраняет диалог с Палестиной и Израилем

Фото: kremlin.ru

Россия будет и дальше сохранять диалог и сбалансированный подход в отношении Палестины и Израиля из-за эскалации конфликта вокруг этих двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Мы имеем давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. Нас объединяют миллионы наших сограждан, которые переехали жить в Израиль, и забота об их безопасности", – подчеркнул он.

По словам официального представителя Кремля, Россия будет также играть определенную роль в процессе урегулирования ситуации между Израилем и Палестиной. Однако он отметил, что Москва при этом должна держать равную дистанцию, поскольку только это предоставит российской стороне возможность участвовать в разрешении конфликта.

"Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но и нельзя забывать о том, что является предтечей этой ситуации", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен. Днем ранее прошла встреча главы внешнеполитического ведомства и генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб гражданскому населению