Путин поручил доложить об ограничениях на экспорт ряда видов сырья

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Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину доложить о предложениях по ограничениям на экспорт ряда видов сырья. Об этом президент заявил на совещании с кабмином.

По словам президента, РФ является лидером по запасу некоторых видов сырья: по природному газу – почти 22%, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%. Как отметил глава государства, ответные меры не должны навредить российской экономике.

"Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры принимаются. Но в целом если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать", – сказал Путин.

В середине августа российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что такие меры показали свою эффективность и позволили найти баланс между насыщением внутреннего рынка и загрузкой нефтеперерабатывающих заводов. Он уточнял, что это поможет не только преодолеть текущие трудности, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе.

