Гладков передал Путину картину белгородской художницы на обломке крышки ракеты ПВО

Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину картину белгородской художницы, написанную на обломке крышки от ракеты ПВО. Об этом пишет ТАСС.

Во время встречи в Кремле глава региона рассказал, что системы противовоздушной обороны стали для жителей приграничных территорий неотъемлемой частью повседневной жизни.

При этом он отметил, что нынешняя ситуация дает людям возможность раскрыть потенциал.

"Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины", – пояснил Гладков, передавая Путину осколок с изображением.

Глава государства уточнил, что конкретно этот осколок оказался не фрагментом С-400, а крышкой ракеты. Он поблагодарил за подарок и попросил передать автору благодарность.

На картине изображена девушка с собакой, стоящие рядом с разрушенным зданием. Снизу художница дополнила картину надписью "Белгород не сдается".

"Хорошая картина, душевная. "Белгород не сдается". Да. Спасибо большое", – сказал Путин.

Ранее президент назвал создание условий для самореализации участников спецоперации важной задачей. Он отметил, что российские власти постоянно стремятся создать для них лучшие возможности. Также Путин называл бойцов СВО элитой и "золотым фондом" страны, добавив, что им можно доверить будущее государства.

