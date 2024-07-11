Песков заявил, что НАТО де-факто вовлечена в украинский конфликт

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Североатлантический альянс уже вовлечен в конфликт вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политик подчеркнул, что все процессы пора "называть своими именами".

Ранее Песков указал, что НАТО опять "весьма выпукло" подтвердила свою суть как конфронтационного Альянса. По его словам, сейчас из-за этого происходит нагнетание напряженности в Европе. В частности, Россия видит продвижение военной инфраструктуры в сторону своих границ.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Альянс отходит от своих первоначальных целей и становится военной организацией, а его роль в украинском конфликте возрастает. Он назвал это опасным и безответственным, поскольку "никто не видит, чем это кончится и куда приведет".