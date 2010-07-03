Итоги по выдвижению кандидатов в Мосгордуму планируют подвести 18 июля

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Московская городская избирательная комиссия планирует подвести итоги по выдвижению кандидатов в депутаты нижней палаты столичного парламента 18 июля, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.
"В четверг к следующему заседанию мы будем иметь общую картину по выдвижению", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва".
Он добавил, что окружные комиссии продолжают работать, проверять подписные листы.
В Мосгоризбиркоме в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировались 130 человек.
"Выдвинуты: 426 кандидатов. Представили документы на регистрацию: 294. Зарегистрированы: 130", – говорится в сообщении пресс-службы Мосгоризбиркома.
Согласно сводной таблице о регистрации, сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата 80 претендентов.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся в столице 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
Был создан Штаб по контролю за электронным голосованием. Его представителям предстоит наблюдать за ходом экспериментального электронного голосования на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Проголосовать можно будет онлайн на портале госуслуг. До конца лета систему электронного голосования протестируют еще дважды. Второе тестирование запланировано с 15 июля. А в августе к тесту приступят сами кандидаты в депутаты.
По состоянию на 10 июля, кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 130 человек.
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