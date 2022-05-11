Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора ФСИН

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Владимир Путин освободил Валерия Балана от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний", – говорится с документе.

Балан работал на посту замглавы ФСИН с весны 2019 года. Он награжден орденом Мужества, а также медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степени.

В ноябре прошлого года Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН, назначив на его место замглавы МВД РФ Аркадия Гостева. Позже президент освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина, работавшего на этом посту с августа 2020 года.

