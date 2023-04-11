В Кремле не обсуждают идею о новой приватизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле не ведутся разговоры об идее о новой волне приватизации в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

"Безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны в тех условиях, в которых мы сейчас находимся", – цитирует его RT.

До этого глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизационную программу для финансирования приоритетных проектов. Он также захотел привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

По его мнению, приватизация не только позволит пополнить бюджет, но и придаст сильный импульс в тех сферах, где необходимы инициативность и умение принимать быстрые решения.

Ранее экономист Михаил Задорнов заявил, что мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно. По его словам, за этот период реализуются проблемы в банках, произойдет сдувание "пузырей" в различных активах.

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