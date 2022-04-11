Встреча глав России и Австрии была непродолжительной – Песков

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Встреча Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера продлилась относительно недолго. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени", – цитирует его ТАСС.
При этом представитель Кремля отметил, что пока никак не может прокомментировать содержание беседы политиков.
Между тем Нехаммер в ходе пресс-конференции после встречи с Путиным сообщил, что во время переговоров передал главе российского государства информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с ним.
"Я ему (Путину. – Прим. ред.) также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции", – сказал австрийский канцлер.
Переговоры прошли 11 марта в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Встреча продлилась около полутора часов.
Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. В числе основных тем переговоров значился вопрос оплаты российского газа, а также положение дел вокруг Украины.
В Кремле назвали темы переговоров Путина и канцлера Австрии
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