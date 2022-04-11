Переговоры Путина и канцлера Австрии завершились в Ново-Огареве

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Переговоры Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершились в Ново-Огареве, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча продлилась около полутора часов. По словам Пескова, заявлений для прессы не ожидается.

Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Предполагается, что в ходе переговоров был поставлен вопрос оплаты российского газа. Также Путин и Нехаммер должны были обсудить положение дел вокруг Украины.

До этого глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что поездкой канцлера в российскую столицу Австрия хочет воспользоваться как шансом, чтобы завершить "гуманитарный ад" на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

