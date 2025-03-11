Песков заявил, что у него нет информации о деталях встречи США и Украины

Фото: kremlin.ru

Кремль не располагает информацией о переговорах Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, которая могла бы быть использована в контексте возможного плана мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Нет, пока нет", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Переговоры между представителями США и Украины проходят 11 марта в городе Джидда. С украинской стороны участвуют глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Во главе делегации Штатов находятся госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Ранее Рубио заявлял, что США все еще продолжают работу над соглашением с Украиной по минеральным ресурсам. Однако заключение сделки необязательно должно произойти во время переговоров в Саудовской Аравии. Как отмечал Песков, все, включая США, хотят увидеть от Украины демонстрацию мира.