В 35 регионах РФ показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 35 регионах России наблюдается превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации", – сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

При этом, по словам Поповой, заболеваемость COVID-19 в России в первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%. За этот период в стране зарегистрировали 112 006 случаев заражения.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому варианту развития событий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом. По его словам, проникновение "Омикрона" прогнозировалось специалистами и правительством.

