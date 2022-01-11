В 35 регионах РФ показатель заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийский – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 35 регионах России наблюдается превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации", – сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
При этом, по словам Поповой, заболеваемость COVID-19 в России в первую неделю 2022 года снизилась на 19,4%. За этот период в стране зарегистрировали 112 006 случаев заражения.
В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому варианту развития событий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране ведется работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом. По его словам, проникновение "Омикрона" прогнозировалось специалистами и правительством.
Мишустин сообщил об ухудшении эпидситуации из-за штамма коронавируса "Омикрон"
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