Путин: в сфере правозащиты "тот, кто платит, всегда заказывает музыку"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Сфера правозащиты работает по принципу "тот, кто платит, всегда заказывает музыку", поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Говоря о финансировании правозащитной деятельности, глава государства отметил необходимость создания механизма использования средств, которые выделят или государство, или общественная организация, или компании. Он указал на создание такого механизма, который бы отделял использование выделяемых ресурсов от источника.

Ранее российский лидер заявил о необходимости систематизировать законодательство в цифровой сфере с целью сделать ее прозрачной и понятной. Путин подчеркнул важность закрепления прав и обязанностей всех участников – от государства до пользователя. Президент также указал на необходимость создания в стране цифрового кодекса, куда будут включены предложения членов СПЧ.