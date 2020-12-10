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Общество

14:59

В интернете продают визитку Путина за 550 тысяч рублей

власть общество

Фото: avito.ru

На сайте "Авито" появилось объявление о продаже визитки Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Ее можно приобрести за 550 тысяч рублей, говорится в объявлении.

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке", – сообщается в публикации на сайте.

На визитке размещен герб Санкт-Петербурга, указаны контактные данные и должность заместителя мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председателя комитета по внешним связям мэрии.

Автор объявления рассказала РИА Новости, что получила визитку, когда работала в компании ЗАО "КРОС". Она также добавила, что готова сделать скидку на покупку, но не более 50 тысяч рублей.

Ранее на "Авито" появилось объявление о продаже места в очереди на горнолыжный курорт "Роза Хутор" за 40 тысяч рублей. По мнению продавца, в этом году поток катающихся будет еще больше, ведь из-за пандемии возможности выехать на снежные курорты Грузии и Европы нет.

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