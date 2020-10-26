В Москве появилась услуга досвадебной проверки на полиграфе за 800 тысяч рублей

Фото: скриншот объявления с сайта Avito.ru
Полиграфолог Сергей Юдин рассказал Москве 24, почему стоимость досвадебной проверки на детекторе лжи он оценил в 800 тысяч рублей.
Ранее на онлайн-сервисе "Авито" появилось объявление, в котором специалист предложил клиентам выяснить "истинные мотивы вступления в брак" и выявить попытку партнера скрыть заболевания. Среди тем, на которые полиграфолог задает вопросы, – намерение по расчету получить деньги и статус, а после подать на развод с целью отсудить имущество, а также план шантажировать интимными подробностями личной жизни.
"Я разместил объявления не только на "Авито", но и на других площадках. Было несколько откликов, но до дела пока так и не дошло", – посетовал собеседник Москвы 24.
Юдин отметил, что комплексная проверка по всем пунктам может занять "не один день". Еще примерно сутки уйдет на расшифровку результатов. Во время проверки на полиграфе будет вестись видеосъемка, чтобы оценить невербальное поведение в момент обсуждения тех или иных тем.
Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров рассказал Москве 24, что в среднем точность проверки на полиграфе составляет 85%. При такой статистике вероятность ошибки считается высокой.
"Здесь многое зависит и от квалификации полиграфолога. Потом есть множество методик обмана детектора лжи, ряд заболеваний, при наличии которых проверки признаются необъективными", – говорит профессор.
По факту выявляют только того, кто сам себя чувствует виновным, в обратном случае проверка будет неэффективной, резюмировал Егоров.
Ранее на "Авито" появилось объявление, в котором один из столичных свадебных салонов предлагает девушкам сфотографироваться в свадебном платье "назло бывшему". Москвички могут примерить один из 500 нарядов и сделать фото, которое затем в соцсетях увидит бывший партнер.
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