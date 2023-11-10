Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

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Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа", – сообщил он.

В штабе глава государства встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и другими военачальниками. Глава государства ознакомился с новыми образцами военной техники и заслушал доклады по проведению специальной военной операции.

Ночью 20 октября Путин также посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми. Песков сообщил, что президент провел беседы с Герасимовым и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи спецоперации в соответствии с планом. Он также представил президенту доклад за закрытыми дверями, содержание которого не раскрывается.

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