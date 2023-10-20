02:59Политика
Глава Генштаба сообщил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО
Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что ВС РФ решают задачи спецоперации в соответствии с планом. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала "Россия 24".
"Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", – поприветствовал прибывшего в штаб в Ростове-на-Дону Путина Герасимов.
Начальник Генштаба также представил президенту доклад за закрытыми дверями, содержание которого не раскрывается.
На прощание Путин попросил Герасимова "передать привет командирам".
"Обязательно", – заверил в ответ военачальник.
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что, помимо Герасимова, Путин провел беседы и с другими представителями высшего руководства Минобороны.
Путин оценил ситуацию с контрнаступлением ВСУ
Читайте также