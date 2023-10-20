Глава Генштаба сообщил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что ВС РФ решают задачи спецоперации в соответствии с планом. Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала "Россия 24".

"Товарищ верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", – поприветствовал прибывшего в штаб в Ростове-на-Дону Путина Герасимов.

Начальник Генштаба также представил президенту доклад за закрытыми дверями, содержание которого не раскрывается.

На прощание Путин попросил Герасимова "передать привет командирам".

"Обязательно", – заверил в ответ военачальник.

Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что, помимо Герасимова, Путин провел беседы и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

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