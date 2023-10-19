Путин потребовал разобраться с обеспечением бойцов СВО средствами реабилитации

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Владимир Путин поручил заняться вопросом обеспечения средствами реабилитации участников спецоперации. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

При этом глава государства потребовал от Минтруда избавить от монополии сферу производства средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями, включая представителей паралимпийского движения.



"Да, современные средства реабилитации дороже, причем дороже в разы. Минфин выделил дополнительные деньги, я знаю. Мы и из внебюджетных источников найдем все, что нужно на эти цели", – отметил президент РФ.

Ранее замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко рассказал, что больше половины (54%) участников спецоперации, которых признали инвалидами по результатам медико-социальной экспертизы, имеют ампутации. По его словам, это является самой настоящей проблемой, поскольку даже среди гражданских инвалидов этот процент намного меньше.

При этом он добавил, что у 20% инвалидов СВО имеется ампутация верхних конечностей, а у 80% – нижних. Кроме того, 84% участников СВО, которые прошли экспертизу, посоветовали выдать технические средства реабилитации: протезы, коляски, спецодежду и обувь.

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