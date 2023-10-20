Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове и заслушал доклад главы Генштаба о ходе СВО

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Президент России Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", – сообщил Песков.

Он добавил, что помимо Герасимова, Путин провел беседы и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

18 апреля Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент заслушал доклады командующих и офицеров об обстановке на фронте.

19 апреля Путин рассказал, что он лично посетил штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отвлекать военных от дел. Президент отметил, что не хотел надолго отвлекать военных на большие расстояния от дислокации тех подразделений.



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