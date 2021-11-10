Для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще 22 млн россиян – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чтобы достичь в РФ коллективного иммунитета к COVID-19, необходимо привить еще 22 миллиона россиян и ревакцинировать 9 миллионов. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания президента с членами правительства.
По ее словам, если данные показатели не будут достигнуты, то будет потерян темп иммунизации населения.
"Если те цифры, о которых я сказала, <...> в ближайший месяц не будут достигнуты, то <...> нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться", – заключила Голикова.
Вице-премьер также подчеркнула, что все граждане, не имеющие медотвода от вакцинации, должны привиться от коронавируса. Она уточнила, что невакцинированные пациенты тяжело переносят болезнь и чаще попадают в реанимацию.
До этого Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48,4%.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем ранее заявила, что россиянам следует продолжить прививаться для достижения коллективного иммунитета. По ее словам, вакцинированными от коронавируса должны быть минимум 80% жителей страны.
Она также не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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