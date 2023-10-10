Песков назвал правом гражданина возвращение Фридмана в Россию

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В возвращении предпринимателя Михаила Фридмана на территорию России нет ничего необычного, это его право как российского гражданина. Таким мнением поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Он гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин РФ. Поэтому здесь нет ничего необычного", – подчеркнул он.

Сутками ранее стало известно, что Фридман переехал в Израиль неделю назад. Однако сейчас из-за эскалации ситуации в стране мужчина направился в Москву.

Бизнесмен уточнил, что планирует вернуться в Израиль и постоянно проживать там, "когда все успокоится". Вместе с этим он уточнил, что больше не может жить в Великобритании под санкционными ограничениями.

В феврале 2022 года Фридман попал в черный список Евросоюза, в марте того же года – Великобритании, а в августе 2023 года – США.

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