Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44 процента.

Его предлагается увеличить с 18,8 до 27,2 тысячи рублей, говорится в заключении правового управления заксобрания на проект закона, размещенном в системе "Электронный парламент".

Также предлагается увеличить оклады 74 лиц, замещающих областные государственные должности. Дополнительные расходы бюджета за 2020 год составят около 128 миллионов рублей, указано в заключении на законопроект Контрольно-счетной палаты (КСП).

Левченко возглавляет регион с 2015 года. В 2018 году его доход увеличился почти на 602 тысячи рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 миллиона рублей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее заявил, что "нет ничего незаконного" в том, что его заместитель Юрий Агибалов получил 23 должностных оклада после увольнения, а затем занял ту же должность.