Путин прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с несправедливым судейством российских гимнасток Авериных на Олимпийских играх в Токио.

Глава государства в пятницу, 10 сентября, провел заседание совета по развитию физической культуры и спорта, в рамках которого заявил, что все сочувствуют тому, что произошло с российскими гимнастками на Играх в Токио.

"Просто возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас, если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения", – заявил российский лидер, обращаясь к Ирине Винер-Усмановой.

Также глава государства призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства не только в гимнастике, но и в других видах спорта.

"Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения", – отметил президент.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении. Кроме того, Международная федерация гимнастики (FIG) не дала аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству российских гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио.

