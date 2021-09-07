В Госдуме РФ считают, что Израиль отказался приехать на ЧМ по гимнастике из-за Авериной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева, сборная Израиля снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике из-за сестер Авериных, сообщает газета "Спорт-Экспресс".
"Они не дали отдохнуть своим спортсменам, а просто не хотят проигрывать. Иначе еще раз весь мир увидит, что российские гимнастки сильнее. Абсолютно понятная история. Тогда поднялась бы снова волна о несправедливом решении судей на Олимпиаде. Конечно, практикуется такая схема, когда после Олимпиады многие победители считают, что можно не выступать на ближайших стартах. Но в данной ситуации у них просто сработал инстинкт самосохранения", – заявил Свищев.
По его словам, выиграть дважды у них не получится, так как сейчас за судейством будут пристально следить журналисты, тренеры и специалисты.
Депутат также оценил возможность проведения расследования по объективности судейства на прошедших Олимпийских играх в Токио. Он не уверен, что это будет эффективно, но возможность того, что решение будет пересмотрено, есть.
"Думаю, шаг израильской команды должен остаться на их совести. Винер-Усманова говорила, что планирует и дальше продолжать судебное разбирательство", – отметил он.
Также прокомментировала решение Израиля не выступать на ЧМ, который пройдет в Китакюсю (Япония) 27–31 октября, и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, сообщает РИА Новости.
"Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала", – сказала Винер-Усманова.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) не дала аргументированных ответов на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству российских гимнасток Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио.
7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.
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