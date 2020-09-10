Песков назвал верным решение о снятии ограничений по COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о снятии коронавирусных ограничений на практике оказалось верным. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что поэтапная отмена запретов, особенно на туристических направлениях, велась с учетом пожеланий и замечаний врачей, эпидемиологов и иных специалистов.

"Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов", – объяснил Песков.

Он также подчеркнул, что перед снятием ограничений в регионах, где планировались коронавирусные послабления, обновляли медицинскую инфраструктуру.

Ранее в Ростуризме рассказали, что в России планируется увеличить сроки повторных продаж туров по акции с возвратом средств за билеты. Данная мера продемонстрировала свою эффективность и поможет в межсезонье загрузить туристическую инфраструктуру.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, программу туров с кешбэком могут продлить до конца 2020 года. При этом ее могут доработать с учетом пожеланий граждан и профессионального сообщества.

