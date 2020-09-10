Песков назвал верным решение о снятии ограничений по COVID-19

Фото: depositphotos/artem_furman
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о снятии коронавирусных ограничений на практике оказалось верным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля напомнил, что поэтапная отмена запретов, особенно на туристических направлениях, велась с учетом пожеланий и замечаний врачей, эпидемиологов и иных специалистов.
"Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов", – объяснил Песков.
Он также подчеркнул, что перед снятием ограничений в регионах, где планировались коронавирусные послабления, обновляли медицинскую инфраструктуру.
Ранее в Ростуризме рассказали, что в России планируется увеличить сроки повторных продаж туров по акции с возвратом средств за билеты. Данная мера продемонстрировала свою эффективность и поможет в межсезонье загрузить туристическую инфраструктуру.
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, программу туров с кешбэком могут продлить до конца 2020 года. При этом ее могут доработать с учетом пожеланий граждан и профессионального сообщества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: