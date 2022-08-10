Путин отметил высокие темпы работы российских строителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин высоко оценил работу российской строительной отрасли. Глава государства выступил с речью по видеосвязи на церемонии открытия нового моста через реку Шексну в Череповце.

"Возведение этого моста – один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики", – передает ТАСС его слова.

Президент РФ обратил особое внимание на работу строителей, которые в настоящий момент помогают в восстановлении ЛНР и ДНР. Российский лидер отметил их мужество и профессионализм.

Ранее правительство России сформировало специальный штаб по восстановлению украинских территорий, освобожденных в ходе военной спецоперации. До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что РФ окажет поддержку в развитии сельхозпроизводства и промышленности Запорожской области. Он отметил важность оперативного принятия решений.