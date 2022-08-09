Путин призвал врио главы Кировской области "не запихивать проблемы под ковер"

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Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Кировской области Александром Соколовым, в рамках которой глава государства призвал чиновника "не запихивать под ковер" проблемы региона, а заниматься их решением. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, в настоящее время в Кировской области наблюдается низкий уровень доходов граждан и тревожный уровень алкоголизации населения.

"Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание", – подчеркнул Путин.

Другой проблемой, заслуживающей внимания региональных властей, по его словам, являются моногорода – монопрофильные муниципальные образования.

"Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе", – отметил Путин.

Президент призвал Соколова активно взаимодействовать с федеральными органами власти в вопросе решения этих задач, отметив, что в одиночку регион не сможет справиться с указанными проблемами.

"По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь", – заключил Путин.

Александр Соколов был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области в мае 2022 года. Прежний глава региона Игорь Васильев заявил о решении покинуть пост в связи с приближением окончания срока полномочий и планами продолжить работу на федеральном уровне.