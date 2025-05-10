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Оппонентам сложно изолировать Россию, поскольку она занимает большую часть мира. Об заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мнение некоторых изданий о том, что попытки изолировать РФ провалились.

Представитель Кремля также добавил, что Россия будет сотрудничать со всеми государствами, которые готовы к этому. В настоящий момент, уточнил он, РФ активно развивает отношения со многими странами. Это происходит по тем направлениям, где проявляется интерес сотрудничества.

Присутствие мировых лидеров на параде Победы в Москве является провалом для Запада и победой для руководства РФ, считают СМИ. По словам журналистов, торжественным мероприятием Владимир Путин "демонстрирует свою победу".

Также издания отмечали, что парад Победы продемонстрировал миру, что российский президент не одинок. В материале также подчеркивалось участие в мероприятиях словацкого премьер-министра Роберта Фицо и сербского президента Александра Вучича, который посетил Москву, несмотря на недовольство Евросоюза.