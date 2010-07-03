Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Визит запланирован на 12–14 мая. В Госдепе уточнили, что 13 мая Помпеи поеприбудет в российскую столицу и посетит посольство США. 14 мая он отправится в Сочи для встречи с Путиным и Лавровым.
Помпео намерен обсудить с российскими президентом и министром полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов, а также ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Также стороны обсудят тему контроля вооружений. В госдепартаменте сообщили, что Штаты заинтересованы в том, чтобы отношения с Россией были лучше, при этом намерены честно донести свои озабоченности.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что самое важное событие, запланированное на 14 мая, это встреча Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также он не исключил, что с Помпеи встретится и сам президент.
Встреча Лаврова и Помпео в Сочи станет второй за месяц. Главы МИД встретились в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. До этого встреча политиков проходила в июле 2018 года во время российско-американского саммита в Хельсинки.
Песков рассказал о графике Путина на следующей неделе. По его словам, главу государства ожидает "перенасыщенная неделя", которая будет растянута и по географии, и по содержанию.
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