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12 февраля, 02:59

Помпео обвинил Россию в стремлении расколоть НАТО

политика за рубежом

12 февраля, 02:59

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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в стремлении внести раскол в ряды союзников по НАТО.

Во время своего визита в Венгрию он заявил, что "русские и китайцы усилили свое влияние здесь, однако они не разделяют американских идеалов".

"Мы не можем позволить Владимиру Путину посеять раскол между друзьями по НАТО", – цитирует главу Госдепа Yahoo News.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "большим лицемерием" критику сотрудничества с РФ, так как страны Запада сами взаимодействуют с Москвой в энергетическом секторе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в ответ на требование США проводить жесткую политику в отношении России и Китая заявил, что стремится сохранить членство в НАТО, но при этом хочет развивать сотрудничество с Москвой.

11 февраля сообщалось, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон планирует объявить о том, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО.

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