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02 февраля, 22:30

США заявили о готовности к переговорам с Россией по вооружениям

политика

02 февраля, 22:30

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Фото: AP/TASS/ Andrew Harnik

США готовы к новым переговорам с Россией о контроле над вооружениями. Переговоры будут возобновлены при условии возможности верифицировать договоренности и привести их в исполнение.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео. Заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США, передает ТАСС.

"США остаются привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности страны, их союзников и партнеров, который можно верифицировать и привести в исполнение. Штаты готовы к переговорам с Россией о контроле над вооружениями, которые отвечают этим критериям", – сказал Помпео.

Также страна передала официальную ноту о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Накануне свое участие в договоре приостановили США.

политика

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