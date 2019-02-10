Политолог оценил слова генсека НАТО о "мире без ядерного оружия"

Политолог прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что целью альянса является "мир без ядерного оружия".
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что формулировки Столтенберга неконкретные.
"Когда его слушаешь, он кажется белым голубем мира, который предлагает различные проекты, в основном в сторону России, а теперь подключив и Китай. Но только для того, чтобы мы в одностороннем порядке выполняли какие-то указания. Что касается действий со стороны государств, входящих в НАТО, – это все какие-то неконкретные формулировки", – сказал Кошкин в комментарии RT.
Эксперт добавил, что НАТО не предпринимает реальных действий, чтобы достичь целей, которые поставил перед альянсом генеральный секретарь.
Ранее Столтенберг заявил, что целью НАТО является "мир без ядерного оружия". Также сообщалось, что страны-участники НАТО подготовили протокол о вступлении Македонии в альянс.
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